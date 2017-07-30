30.07.2017 (15:42)

В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы

30 июля в главной базе Балтийского флота – Балтийске – прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России.

В военно-морском параде и водно-спортивном празднике приняло участие около 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 15 единиц военной техники береговых войск, а также свыше 1,5 тысяч военнослужащих Балтийского флота.

В ходе праздничной программы экипажами кораблей было продемонстрировано 12 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов обошел на катере парадный строй боевых кораблей флота, стоящих в морском канале г. Балтийска, и поздравил военных моряков с праздником.

Водно-спортивный праздник, посвященный Дню ВМФ, начался с театрализованного представления «Виват, Военно-Морской Флот!» Далее состоялось прохождение боевых кораблей флота по морскому каналу г. Балтийска. В акватории Калининградского морского канала надводные корабли продемонстрировали различные элементы тактических действий по своему предназначению. В ходе празднования базовые тральщики Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели траление фарватера, малые противолодочные корабли провели атаку подводной лодки условного противника, а малый ракетные корабли сымитировали выполнение условного ракетного удара. Кроме того, ракетные катера показали элементы морского артиллерийского боя с условным противником, после чего артиллеристы береговых войск Балтийского флота выполнили показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке высадки морского десанта. Далее большой десантный корабль провел высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82А.

В акватории Калининградского залива были разыграны эпизоды по освобождению судна, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию нарушителей Государственной границы Российской Федерации. Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей.

На площади Балтийской Славы весь день будет функционировать выставка вооружения и военной техники Балтийского флота. У причалов г.Балтийска в районе площади Балтийской Славы пришвартованы малый ракетный корабль «Зыбь» и малый противолодочный корабль «Алексин», которые в праздничный день открыты для посещения жителями и гостями самого западного города России.

Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице