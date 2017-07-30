30.07.2017 (15:41)
На международном конкурсе «Танковый биатлон» Россию представляют четыре экипажа из ВВО и ЮВО
По итогам всеармейского конкурса «Танковый биатлон», прошедшего на полигоне Прудбой, в команду, которая представляет Россию на Армейских международных играх, вошли четыре экипажа – три из Восточного военного округа и один – из Южного военного округа.
По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в этом году в соревнованиях не принимают участие победители прошлых лет.
Российские танкисты в отличие от некоторых соперников, которые уже принимали участие в Танковом биатлоне в прошлом году, впервые выступают на полигоне в Алабине.