30.07.2017 (15:41)

На международном конкурсе «Танковый биатлон» Россию представляют четыре экипажа из ВВО и ЮВО

По итогам всеармейского конкурса «Танковый биатлон», прошедшего на полигоне Прудбой, в команду, которая представляет Россию на Армейских международных играх, вошли четыре экипажа – три из Восточного военного округа и один – из Южного военного округа.

По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в этом году в соревнованиях не принимают участие победители прошлых лет.

Российские танкисты в отличие от некоторых соперников, которые уже принимали участие в Танковом биатлоне в прошлом году, впервые выступают на полигоне в Алабине.

Экипажи Восточного военного округа третий год подряд в составе сборной по танковому биатлону приносят победу Российской Федерации в Танковом биатлоне. Таких результатов округ добился благодаря очень серьезному отношению к подготовке.

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