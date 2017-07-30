30.07.2017 (15:34)

Россия лидирует на соревнованиях по танковому биатлону

Россия лидирует на международных соревнованиях по танковому биатлону, опередив фаворитов первого дня соревнований – китайскую команду.

Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команда время – 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований – китайская команда с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте.

Российские танкисты пришли к финишу без единого промаха. Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела.

Вторым пришел киргизский экипаж, который прошел трассу за 29 минут 59 секунд и третьими стали сербы с результатом 31 минута 2 секунды.

В первом этапе танкового биатлона («Индивидуальная гонка») принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап («Эстафета») пройдут 12 команд, а в финал, который состоится в 12 августа в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.

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