Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

30.07.2017 (15:34)

Россия лидирует на соревнованиях по танковому биатлону

Россия лидирует на международных соревнованиях по танковому биатлону, опередив фаворитов первого дня соревнований – китайскую команду.

Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команда время – 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований – китайская команда с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте.

Российские танкисты пришли к финишу без единого промаха. Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела.

Вторым пришел киргизский экипаж, который прошел трассу за 29 минут 59 секунд и третьими стали сербы с результатом 31 минута 2 секунды.

В первом этапе танкового биатлона («Индивидуальная гонка») принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап («Эстафета») пройдут 12 команд, а в финал, который состоится в 12 августа в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Танковые войска , Танковый биатлон , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false