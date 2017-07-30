30.07.2017 (15:29)

Военнослужащие России, Казахстана и Ирана смогут обменяться опытом в ходе международного конкурса «Соревнования расчетов БЛА»

Главный судья международного этапа конкурса «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА)» полковник Болат Журабаев выразил уверенность, что состязания в Казахстане помогут обменяться с коллегами опытом применения беспилотных летательных аппаратов.

«В Вооруженных силах Казахстана только начинается освоение БЛА, поэтому нам очень интересно перенять знания наших коллег, прибывших на соревнования, имеющих опыт участия в антитеррористических операциях», — сказал полковник Болат Журабаев.

Он отметил, что основа программы разрабатывалась генеральным штабом Республики Казахстан с учетом всех возможностей комплексов БЛА по ведению разведки, а также опыта выполнения специальных операций.

«Положение о конкурсе согласовано с Главным управлением строительства и развития систем БПЛА Минобороны России, определены основные упражнения применения комплексов», – сообщил главный судья конкурса.

«Соревнования расчетов БЛА» пройдут в Жамбылской области с 1 по 9 августа, в них примут участие команды России, Казахстана и Ирана.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице