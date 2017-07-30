30.07.2017 (14:59)

Верховный Главнокомандующий ВС РФ осмотрел новую Многопрофильную клинику ВМА им. С.М. Кирова

30 июля Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осмотрел новую Многопрофильную клинику (МПК) Военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М. Кирова, которая всего за 2,5 года была построена на исторической территории Выборгской стороны Санкт-Петербурга.

Начальник МПК полковник медслужбы Анатолий Завражный доложил о возможностях клиники, ее структурных подразделениях и выполняемых задачах.

«Здесь мы можем оказывать телемедицинские консультации и практическую помощь тяжелым больным, в том числе находящимся в самых отдаленных точках России, – сообщил полковник медслужбы Анатолий Завражный. — К примеру, на Новой Земле или Курильских островах. Именно военными врачами была впервые предложена идея телемедицинских консультаций. Ведь такая практика очень актуальна для Вооруженных Сил РФ. Консультации оптимизируют процесс лечения, уменьшая длительность нахождения в лечебных учреждениях».

Затем Верховному Главнокомандующему продемонстрировали гибридную антишоковую операционную, отделения реанимации и интенсивной терапии, компьютерной томографии, амбулаторного анализа и клинику офтальмологии, действующие в составе МПК.

Также глава государства посетил Центр координации медицинского обеспечения ВС РФ — уникальное подразделение, осуществляющее мониторинг и управление вопросами медобеспечения Российской армии, круглосуточную организацию телемедицинских консультаций и координацию работы системы донорства органов и трансплантации.

Справочно:

Многопрофильная клиника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – уникальное медицинское учреждение, предназначенное для оказания полного спектра медицинских услуг на уровне мировых стандартов с использованием передовых методов диагностики и лечения.

Это универсальный лечебный, научный и учебный комплекс. Здесь можно оказывать высокотехнологичную помощь больным, обучать будущих врачей и развивать исследования в любой области медицины.

В МПК одновременно смогут находится на стационарном лечении 630 пациентов, 537 в режиме круглосуточного пребывания. В отделениях реанимации предусмотрено 63 места. За год в 27 операционных можно проводить 20 тысяч операций (16 тысяч из них сложных с применением высокотехнологичного оборудования), обслуживать 50 тысяч пациентов и давать практические знания 1300 курсантам и слушателям Военно-медицинской академии имени Кирова.

Многопрофильная клиника построена на месте, где в 1726 году по проекту первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Андреа Трезини был построен 2-й Военно-Сухопутный госпиталь. Это первый крупный инфраструктурный объект на исторической территории академии, возведенный за последние 200 лет.

При строительстве нового здания Многопрофильной клиники были учтены все особенности сложившейся застройки, архитектурный облик существующих исторических зданий и современная архитектура Выборгской стороны. Классический фасад клиники с полукруглыми пилястрами с канелюрами, медальонами, карнизами и портиками органично вписывается в архитектуру стиля «модерн», по которому в начале 19 века застраивался Петербург. В результате строителям удалось органично вписать новый комплекс в сложившуюся застройку и подчеркнуть «связь времен и поколений».

Площадь помещений МПК составляет 150 тысяч кв. метров, что сравнимо с размером 22 футбольных полей. Строительство объекта велось 828 суток. Для удобства жителей близлежащих домов стройплощадка была ограждена 8-миметровыми звукоизолирующими заборами. На возведение монолитного каркаса ушло 65 тысяч кубометров бетона и 10 тысяч тонн арматуры. Протяженность инженерных сетей МПК составляет 120 тысяч километров

На крыше клиники есть вертолетная площадка с возможностью экстренной доставкой больного военно-транспортными вертолетами.

В 7 корпусах располагаются 15 кафедр, 15 лечебно-диагностических центров, 27 операционных, 8 научно-исследовательских лабораторий

Возможности клиники позволяют ежегодно проводить до 20 тысяч операций, из них 16 тысяч — высокотехнологичных. При этом МПК будет работать в интересах не только военнослужащих, но и гражданского населения.

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