30.07.2017 (14:44)

Сегодня на полигоне Корла в Китае состоялось торжественное открытие международных конкурсов АрМИ

Сегодня на полигоне Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район) состоялось открытие международных конкурсов АрМИ-2017.

Торжественная церемония началась с первого в истории Китая парада сухопутчиков из десяти стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана.

Участников церемонии открытия АрМИ-2017 в видеообращении приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Подразделения специального назначения НОАК совершили десантирование с флагами АрМИ-2017 и каждой из стран-участниц. Затем на полигоне состоялось воздушное шоу с элементами высшего пилотажа.

На глазах у пяти тысяч зрителей перспективные образцы китайской техники и вооружения, в том числе принимающие участие в АрМИ-2017, продемонстрировали свои огневые возможности. После массированного удара РСЗО по условному противнику лучшие творческие и музыкальные коллективы КНР устроили двухчасовое театрализованное шоу с национальным колоритом. Изюминкой церемонии открытия армейских игр в городе Корла стало исполнение полюбившейся китайцам русской песни «Катюша» ансамблем песни и пляски ВКС России.

На полигоне Корла пройдёт сразу четыре конкурса АрМИ-2017: «Безопасная среда», «Чистое небо», «Мастер-оружейник» и «Суворовский натиск».

Завтра на этой площадке состоятся первые заезды экипажей боевых машин пехоты в международном конкурсе «Суворовский натиск».

Всего на территории Китая состоится 6 международных конкурсов «АрМИ-2017». Они будут проводиться с 30 июля по 12 августа.

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