30.07.2017 (14:33)

Российская команда вступила в борьбу на танковом биатлоне

Российская сборная вступила в борьбу на соревнованиях по танковому биатлону, входящего в программу Армейских международных игр.

По результатам жеребьевки военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации выступают во второй день соревнований во втором заезде на танке красного цвета.

В российский экипаж вошли танкисты Восточного военного округа – командир танка старший сержант Александр Демьянов, наводчик-оператор сержант Илья Ишмиров и механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин.

Соперниками россиян в заезде стали военные из Сербии и Киргизии. В первом заезде второго дня соревнований выступили танкисты из Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана.

В первый соревновательный день в меткости стрельбы, скорости и умении вождения танка сразились военнослужащие Лаоса, Анголы, Таджикистана Уганды, Китая, Монголии, Кувейта и Азербайджана.

В первом этапе танкового биатлона («Индивидуальная гонка») принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап («Эстафета») пройдут 12 команд, а в финал, который состоится 12 августа в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.

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