30.07.2017 (14:25)

Более 50 боевых кораблей, катеров и судов Черноморского флота приняли участие в четырёх военно-морских парадах, посвященных Дню ВМФ

Сегодня, в День Военно-Морского Флота, более 50 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в военно-морских парадах в Санкт-Петербурге, Севастополе, Новороссийске и, впервые, в пункте базирования сил постоянного соединения ВМФ в Средиземном море - Тартусе (Сирийская Арабская Республика).

Праздничные мероприятия в главной базе ЧФ – Севастополе – начались с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты прошел парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого были показаны 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота в выполнении задач по предназначению.

В двух парадных линиях на бочках ошвартованы 8 боевых кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ), в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол», а также корабль Пограничной службы ФСБ России и старейшее в составе ВМФ спасательное судно «Коммуна». Командовал военно-морским парадом в Севастополе начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина.

Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем гости праздника увидели элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений; противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок; морскому артиллерийскому бою; огневому подавлению противодесантной обороны условного противника, бою за высадку десанта; освобождению судна, захваченного террористами; спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие, «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов. В небе над Севастополем пролетело более 20 самолётов и вертолётов морской авиации флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Подводя итоги празднования дня ВМФ, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко заявил, что «флот стремительно меняется, и от разговоров о том, что у нас будет, мы уже перешли к предметной констатации того, что у нас есть. Мы приняли, испытали и ввели в боевой состав флота два новейших фрегата, четыре дизельные подводные лодки, противодиверсионные катера, десятки поисково-спасательных, гидрографических, буксирных судов».

«На этом мы не останавливаемся – сказал адмирал Александр Витко. – До конца года к месту постоянной дислокации прибудет фрегат «Адмирал Макаров», еще две большие дизельные подводные лодки. Мы готовимся принимать новые малые ракетные корабли, опыт эксплуатации, которых у нас уже есть, новейшие патрульные корабли, корабли связи. Прием и введение в строй новых кораблей это колоссальная работа, но я уверен, что со всеми поставленными задачами черноморцы справятся», – отметил командующий ЧФ.

Со второй половины дня начался День открытых дверей в музее флота и учреждениях культуры ЧФ, а на причале Морского вокзала для свободного посещения открыты боевые корабли.

В течение дня с Минной стенки катерами организована доставка экскурсионных групп на флотский причал в районе бухты Голландия, где на территории учебного центра ЧФ в созданном Юнармейском парке впервые открыта для осмотра выставка вооружений.

Празднование Дня ВМФ завершится концертом звезд российской эстрады, творческих коллективов города и флота, артиллерийским салютом и панорамным фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

Справочно:

Новые корабли и подводные лодки Черноморского флота, принимающие участие в парадах в День ВМФ:

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге: фрегат «Адмирал Макаров», подводные лодки «Великий Новгород», «Колпино»;

парад в Севастополе: фрегат «Адмирал Григорович», подводные лодки «Старый Оскол», «Ростов-на-Дону»;

парад в Новороссийске: подводная лодка «Новороссийск»;

парад в Тартусе: фрегат «Адмирал Эссен», подводная лодка «Краснодар»

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице