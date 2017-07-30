30.07.2017 (14:07)

Завтра на полигоне Хаодянь в Китае состоится первая гонка на боевых машинах в рамках международного конкурса «Десантный взвод»

31 июля на полигоне Хаодянь в Китае пройдет вторая часть первого этапа международного конкурса «Десантный взвод». По окончании состязаний «Индивидуальная гонка на боевых машинах» будут подведены результаты всего этапа состязания и определены команды-лидеры.

В ходе первой половины первого этапа конкурса «Десантный взвод-2017», проводимого на полигоне Хаодянь, российские десантники оказались единственной командой, которая в полном составе выполнила все мероприятия и прибыла к финишу.

В пешей части первого этапа конкурса принимали участие команды России, Китая, Казахстана, Ирака и Южной Африки. Всего 110 десантников от различных государств мира.

Все этапы состязаний «Десантный взвод-2017» образно разделены на две части, в которых командой выполняются мероприятия конкурса в пешем порядке и на боевых машинах.

В первой половине первого этапа конкурса осуществлялось десантирование личного состава взводов вооруженных сил стран-участниц соревнований на ограниченную площадку приземления в горах, затем был сбор команд и совершение ими 10-километрового марш-броска по пересеченной местности.

Десантники осуществляли взлет с аэродрома ВВС НОАК Иншан и выполняли десантирование с оружием и снаряжением из вертолетов «ЧЖИ-8КА» с высоты 800 метров на ограниченную площадку приземления Хауден в районе горного массива. Затем в том же составе производился сбор и марш-бросок.

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