30.07.2017 (13:57)

Военнослужащие НОАК продемонстрировали свои навыки на открытии международного конкурса «Десантный взвод-2017»

Сегодня на полигоне Хаодянь (провинция Хубей, Китайская Народная Республика) в ходе торжественного открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод-2017» десантники НОАК продемонстрировали присутствующим свое умение выполнять учебно-боевые задачи.

Воздушно-десантные войска Китая продемонстрировали зрителям свою тактику действий при борьбе с террористическими группами, умение применять навыки рукопашного боя и боевую стрельбу из различных видов стрелкового оружия.

В заключительной части показа десантники НОАК провели высадку тактического десанта, эвакуацию специальной группы с места выполнения задачи и отработали применение специальных видов оружия по бронированным и легким целям.

Показ возможностей подразделений десантников Китая проводился в рамках торжественного открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод-2107» в Китае.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» впервые проводится на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр–2017.

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