30.07.2017 (13:53)

В Китае прошла церемония открытия конкурса «Авиадартс-2017»

В г. Чанчунь Китайской Народной Республики на базе Авиационного университета Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) состоялась торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Авиадартс-2017».

В мероприятии приняли участие главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев, заместитель главнокомандующего ВВС НОАК генерал-лейтенант Джан Цзяньпин, а также летный состав и представители двух стран, участвующие в соревнованиях.

Завершилась церемония открытия конкурса театральным представлением городских музыкальных коллективов провинции Цзилинь.

Справочно:

Международный конкурс «Авиадартс-2017» впервые пройдет на территории Китайской Народной Республики. В нем примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице