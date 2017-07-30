30.07.2017 (13:20)

Военнослужащие России, Казахстана, Белоруссии и Китая приступили к первому этапу конкурса «Ключи от неба» – вождению автомобилей МАЗ

Сегодня в Астраханской области на полигоне Ашулук Южного военного округа (ЮВО) в рамках международного конкурса зенитных ракетных войск «Ключи от неба» военнослужащие России, Казахстана, Белоруссии и Китая приступили к первому этапу соревнований – вождению крупногабаритных автомобилей МАЗ-543.

От каждой команды в состязании участвуют по два военнослужащих - водитель-механик радиолокатора подсветки и наведения, а также водитель пусковой установки. Выполнение упражнений проводится на базе самоходного шасси автомобиля МАЗ-543. Водителям поочередно необходимо выполнить по два упражнения: «Вождение по ограниченным проездам» и «Преодоление препятствий и заграждений». Общая длина каждого маршрута составляет около 1 км.

В первом упражнении надо въехать в габаритный тоннель передним ходом, с поворотом направо под углом 90 градусов, проехать по нему и выехать с поворотом налево на 90 градусов, въехать в тоннель задним ходом и проехать по нему, проехать по габаритной «змейке» передним ходом, въехать в габаритный дворик передним ходом, выполнить разворот в нем и выезд. Кроме того, необходимо оставить автомобиль на эстакаду и съехать с нее задним ходом, погрузиться с боковой аппарели на железнодорожную платформу, остановиться на ней и съехать через торцевую аппарель, поставить автомобиль задним ходом в укрытие.

При выполнении второго упражнения военнослужащим на машине требуется преодолеть косогор, двигаясь по «змейке», затем курган с обязательной остановкой без выключения двигателя, пройти ров с колейным мостом с прибытием на конечную линию.

Команды из Китая и Белоруссии участвуют на привезенных с собой тяжеловесах МАЗ, остальные команды соревнуются на российской технике, выданной им на время конкурса.

Для объективности судейства на каждом этапе маршрута используются элементы видеофиксации.

Всего в конкурсе по полевой выучке среди боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба» участвуют более 100 военнослужащих из России, Казахстана, Белоруссии и Китая.

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