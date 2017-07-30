30.07.2017 (13:15)

В самом центре Санкт-Петербурга военнослужащие ЗВО продемонстрировали современные образцы вооружения

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) организовали выставку современных образцов вооружения и военной техники.

Жители и гости города на протяжении нескольких дней могли сфотографироваться и рассмотреть до мельчайших деталей такие мощные артиллерийские и ракетные системы, как САУ «МСТА-С», ЗРПК «Панцирь-С», БРК «Бал» и пусковая установка С-400 «Триумф». Это комплексы, которые способны в считанные секунды обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, управляемую авиабомбу или баллистическую ракету противника. Также они предназначены для уничтожения наземных целей, что делает их по-настоящему универсальными. При этом аналогов представленному сочетанию вооружения на сегодняшний день в мире не существует.

Также для выставочного показа представлены БТР-82А и танк Т-72Б3. Вся техника пробудет на главной площади северной столицы до окончания празднования Дня ВМФ.

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