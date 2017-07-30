30.07.2017 (13:00)

Более 25 тыс. человек посетили Армейские международные игры в день открытия в Подмосковье

Более 25 тыс. человек посетили церемонию открытия Армейских международных игр-2017 и соревнования по танковому биатлону в Подмосковье.

Особой популярностью у зрителей пользовались мастер-классы, которые проводили участники конкурса «Полевая кухня», стартующего 1 августа. Традиционно очереди собрались около российских и белорусских поваров.

Интерес самых юных зрителей вызвала выставка вооружения и военной техники, развернутая на площадках полигона Алабино и Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) парка «Патриот». Дети смогли не только осмотреть и сфотографироваться возле военной техники, но и изучить ее изнутри, почувствовать себя настоящими военными.

По сравнению с АрМИ-2016 в этом году число гостей, прибивших на открытие, увеличилось на 5 тыс. человек.

Старт Армейским международным играм 29 июля дал Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Всего в ходе Игр до 12 августа пройдет 28 конкурсов, 17 из них – в России, 11 – на территории других государств: в Китае, Азербайджане, Казахстане и Белоруссии.

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