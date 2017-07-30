30.07.2017 (12:20)

Сегодня российская команда по танковому биатлону примет участие в индивидуальной гонке

Сегодня российская команда по танковому биатлону вступает в борьбу за трофеи конкурса. Военнослужащие примут участие в четвертом заезде этапа «Индивидуальная гонка». Соперниками российского экипажа станут представители Вооруженных сил Киргизии и Сербии.

В этом заезде в борьбу вступают военнослужащие Восточного военного округа старший сержант Александр Демьянов (командир танка), сержант Илья Ишмиров (наводчик-оператор) и старший сержант (Игорь Шиленин).

Также во второй соревновательный день на полигоне Алабино в Подмосковье своё профессиональное мастерство продемонстрируют танкисты из Казахстана, Зимбабве, Ирана (третий заезд) Армении, Венесуэлы, Индии и Никарагуа (пятый заезд). Все экипажи будут выступать на российских танках Т-72Б3.

Всего в соревнованиях примут участие 55 экипажей из 19 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.

По итогам «Индивидуальной гонки» будет составлен рейтинг всех экипажей. Первые три из них станут победителями и призерами в номинации «Лучший экипаж». По сумме трех результатов, показанных этими экипажами от каждой страны, будут определены 12 сборных, которые выйдут в следующий этап конкурса «Эстафета».

Российскую команду в 2017 году представляют танковые экипажи из Восточного и Южного военных округов.

Полуфинальные заезды состоятся 8 — 10 августа. По их итогам лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия Игр 12 августа

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