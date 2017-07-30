30.07.2017 (12:35)

Командующий группировкой РФ в Сирии поздравил экипаж фрегата «Адмирал Эссен» с Днем ВМФ

Командующий российской группировкой в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-полковник Сергей Суровикин во время обхода парадного строя кораблей в сирийском порту Тартус поднялся на борт фрегата «Адмирал Эссен» и поздравил его экипаж с Днем Военно-Морского Флота.

Ранее в порту Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ и который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ РФ, на российских кораблях и судах были торжественно подняты Государственный флаг Российской Федерации и флаг ВМФ. Военно-морской парад за пределами России проводится впервые в истории.

Генерал-полковник Сергей Суровикин вместе с командиром соединения ВМФ в Средиземном море Павлом Ясницким провели обход парадного строя кораблей на противолодочном катере «Грачонок», который выполняет задачи по обеспечению безопасности сил в порту Тартус. В сопровождении представителей российского посольства в Сирии и Минобороны САР они поднялись на борт фрегата «Адмирал Эссен», где поздравили экипаж с Днем ВМФ России.

Ранее новейший фрегат «Адмирал Эссен» вместе с фрегатом «Адмирал Григорович» и подводной лодкой «Краснодар» нанес совместный ракетный удар по объектам боевиков на территории Сирии. По данным российских военных, за время боевой службы в Средиземном море «Адмирал Эссен» прошел более 15 тысяч морских миль.

Справочно:

Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии.

Соглашение РФ и Сирии по пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе действует в течение 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.

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