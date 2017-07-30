30.07.2017 (12:16)

Российский беспилотник выполнил первый полет в Казахстане в рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2017

Российский расчет беспилотного летательного аппарата «Элерон-3СВ» выполнил в Казахстане первые тренировочные полеты в рамках международного этапа конкурса АрМИ-2017 среди расчетов БЛА.

Полеты проводились на военном полигоне в предгорьях Заилийского Алатау. В ходе подготовки военнослужащие отработали нормативы по развертыванию беспилотника из походного положения в боевое, протестировали систему наземной станции управления и компонентов оборудования.

Комплекс БЛА «Элерон-3СВ» производства казанского предприятия «Эникс» предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. Обеспечивает точное местоположение объектов с указанием координат посредством ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Рабочий диапазон высот применения – 5000 м, боевой расчет – 2 человека.

Соревнования пройдут в период с 1 по 9 авгуcта, в которых также примут участие команды Казахстана и Ирана. Все команды участвуют на своих комплексах БЛА.

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