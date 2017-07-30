30.07.2017 (12:15)

На сайте Минобороны России опубликованы результаты первого соревновательного дня международного конкурса «Танковый биатлон»

Результаты первого соревновательного дня международного конкурса «Танковый биатлон» опубликованы на официальном сайте Минобороны России.

Вчера, 29 июля, в первом и втором заездах этапа «Индивидуальная гонка» принимали участие команды из Уганды, Таджикистана, Лаоса, Анголы, Азербайджана, Кувейта, Монголии и Китая.

Лучшее время показал экипаж Народно-освободительной армии Китая (19 мин 40 с), который с первого раза поразил все пять мишеней. По словам специалистов, это один из лучших результатов за все время проведения соревнований. Показанное китайской командой время станет ориентиром для всех участников конкурса.

Также эксперты отметили, что в этом году чувствуется хорошая подготовка команд из Казахстана, Белоруссии, Сербии и Индии.

Всего в соревнованиях примут участие 55 экипажей из 19 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.

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