30.07.2017 (13:45)

В Кабардино-Балкарии дан старт международному конкурсу «Эльбрусское кольцо-2017»

Сегодня в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол Минобороны России стартовал международный конкурс по спортивному ориентированию на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2017» в рамках Армейских международных игр.

В соревновании принимают участие военнослужащие из 6 стран: Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Ирана, Королевства Марокко и Республики Узбекистан.

В ходе конкурса по спортивному ориентированию военнослужащим предстоит выполнить 14 специальных задач, которые разделены на три этапа.

В рамках первого этапа соревнований военнослужащим предстоит проявить свои навыки в индивидуальном лазанье и лазанье в связках, движение по азимуту и преодоление горной полосы препятствий.

Всего в соревнованиях принимают участие более 70 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Состязания проходят впервые в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице