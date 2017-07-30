30.07.2017 (13:35)

В ЮВО на полигоне Ашулук стартовал международный конкурс зенитных ракетных войск «Ключи от неба»

Сегодня в Астраханской области на полигоне Ашулук Южного военного округа (ЮВО) состоялась торжественная церемония открытия конкурса зенитных ракетных войск «Ключи от неба», проводимого врамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

На мероприятии присутствовали более 200 военнослужащих из России, Казахстана, Белоруссии и Китая. К участникам состязаний обратились командующий противовоздушной и противоракетной обороной Воздушно-космических сил ВС РФ (руководитель конкурса) генерал-лейтенант Виктор Гуменный и глава администрации губернатора Астраханской области Канат Шантимиров, которые пожелали командам успешных выступлений.

В течение шести дней боевые расчеты зенитных ракетных системы (ЗРС) С-300 стран-участниц будут соревноваться по полевой выучке в совершении маневра (марша) зенитным ракетным дивизионом на ЗРС, вождении крупногабаритных автомобилей МАЗ, заряжании пусковой установки С-300, а также отражении удара условного воздушного противника, в том числе с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

Конкурс пройдет в четыре этапа.

На финальном этапе, который состоится 5 августа, зрители и гости конкурса смогут увидеть боевые пуски ракет ЗРС С-300 и стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» по воздушным и наземным целям, пуски управляемых ракет со штурмовиков Су-25 и бомбометание с самолетов Су-34 и Су-24 по наземным целям, а также демонстрационные полеты МиГ-29 авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

На время соревнований на полигоне развернута масштабная статическая экспозиция современной техники и вооружений ПВО, выставка ракет-мишеней, информационные стенды военных учебных заведений и предприятий оборонно-промышленного комплекса, производящих технику для ПВО и ПРО России.

В ходе состязаний оценки команде выставляются по балльной системе. Набранные командой баллы представляют собой сумму баллов всех расчетов, набранных ими за каждое соревнование. Первое место займет команда, набравшая наибольшее количество баллов.

Церемония награждения победителей конкурса «Ключи от неба» состоится 5 августа на полигоне Ашулук.

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