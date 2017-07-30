30.07.2017 (11:45)

В войсках ЮВО на Кубани и Ставрополье завершается месячник безопасности военной службы

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Краснодарском и Ставропольском краях, подведены итоги месячника безопасности военной службы.

С владельцами личного автотранспорта были проведены занятия, во время которых было рассказано об особенностях эксплуатации транспортных средств в условиях жаркой погоды и в горной местности. Также доведены меры пожарной и электробезопасности, правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Со всем личным составом соединений и воинских частей прошли занятия по изучению требований безопасности личного состава на занятиях по боевой подготовке, при несении службы в суточном наряде, эксплуатации, обслуживании и ремонте вооружения и военной техники, а также по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Выполнение мероприятий месячника безопасности контролировалось комплексными группами, в состав которых входили представители медицинских служб, специалисты по работе с личным составом, офицеры подразделений материально-технического обеспечения, службы войск и безопасности военной службы, а также другие специалисты.

Мероприятия месячника направлены на улучшение деятельности и повышение ответственности командиров и начальников всех степеней за сохранение жизни и здоровья военнослужащих и повышение эффективности принимаемых мер по созданию и поддержанию безопасных условий военной службы в объединениях, соединениях и воинских частях.

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