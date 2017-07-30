30.07.2017 (11:38)

Более 200 новобранцев мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде приведены к Военной присяге

Сегодня более 200 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, приведены к Военной присяге на мемориальном комплексе «Мамаев курган».

В присутствии родных и близких новобранцы с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчества.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились их родители, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны.

После торжественного ритуала командование соединения встретилось с родителями и близкими родственниками военнослужащих, ознакомило их с историей, жизнью и бытом подразделений, ответило на все интересующие вопросы.

В течение месяца под руководством опытных офицеров с новобранцами были проведены занятия по основным предметам обучения, в том числе огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовкам, при этом большая часть занятий проведена на полигоне в полевых условиях, также изучены общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

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