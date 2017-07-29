29.07.2017 (17:28)

Конкурс военных полицейских «Страж порядка – 2017» пройдет в парке «Патриот» с 30 июля по 11 августа 2017 года

30 июля с.г. в 12.00 в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» состоится торжественная церемония открытия конкурса «Страж порядка», в котором примут участие сборные команды военной полиции России и Казахстана.

В составе команд 16 военнослужащих. Конкурс пройдёт в четыре этапа с 10 до 19.00:

31 июля – огневой этап, включающий ведение боевой стрельбы из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ-9 по мишеням, расположенным на удалении от 25 до 150 м, а также выполнение нормативов

по радиационной, химической и биологической защите. Этап проходит в многофункциональном огневом центре парка «Патриот».

2 августа – этап скоростного преодоления полосы препятствий в павильоне военно-тактических игр парка «Патриот», включающее семь преград и поражение мишеней.

4 августа – этап гонки патрульного наряда, включающий выполнение нормативов РХБЗ, метание гранаты на точность, оказание медицинской помощи, ремонт и передвижение на патрульном автомобиле, задержание нарушителя, разборка и сборка штатного оружия, отражение вооружённого нападения.

7 августа – этап командной гонки с преодолением 45-ти естественных и искусственных преград полосы препятствий «Гонки Героев» протяжённостью 12 км на полигоне «Алабино».

11 августа в 12.00 – торжественная церемония закрытия и награждения участников конкурса.



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