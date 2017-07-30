30.07.2017 (10:10)

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-Морского Флота России.

Принимает парад Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин.

В течение полутора часов по Неве пройдут корабли всех флотов, а в небе пролетят самолеты и вертолеты морской авиации.

В Главной военно-морском параде принимают участие 40 боевых надводных и подводных кораблей. Среди них ракетный крейсер «Петр Великий», «Маршал Устинов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Калаков», фрегат «Адмирал Макаров». Готовятся к пролету палубные вертолеты КА-52К «Катран», КА-27 и КА-29, противолодочники Ил-38, Ту-142 и Ту-142М, палубники Су-33 и МиГ-29К.

Для гостей и жителей Санкт-Петербурга мероприятие транслируется на шести больших телевизионных экранах — на Сенатской, Биржевой, Дворцовой площадях, а также на южной оградительной стенке Кронштадского порта.

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