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30.07.2017 (08:00)

В Казахстане военнослужащие команд, прибывших на международные армейские игры, проводят подготовку к конкурсу «Снайперский рубеж»

На полигоне 40 военной базы «Отар», дислоцируемой в Жамбылской области, состоялась приемка 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова СВД (СВД-С), а также пристрелка и выверка прицельных приспособлений. Пристрелка осуществлялась с расстояния 100 метров по проверочной мишени.

Снайперские винтовки, прицельные приспособления для всех участников конкурса представлены казахстанской стороной.

Конкурс «Снайперский рубеж» проводится с 1 по 9 августа, в нем принимают участие 17 команд из Азербайджана, Армении, Бангладеша, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Тайланда, Узбекистана и ЮАР.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж
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