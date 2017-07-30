30.07.2017 (07:00)

Главным призом АрМИ-2017 на полигоне «Корла» в КНР станет вездеход

«Главным призом АрМИ-2017 на полигоне КНР «Корла» станет вездеход»,- заявил руководитель китайской делегации генерал-майор Е Тен Чун.

«Победитель каждого из международных соревнований, проходящих в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР, получит вездеход. За второе место будет вручён автомобиль, за третье – мотоцикл. Если российские военнослужащие займут в Китае первое место, то могут уехать на вездеходе», - подчеркнул генерал майор Е Тен Чун.

По его словам, в настоящее время китайская сторона готовит и другие ценные подарки. Как отметил руководитель китайской делегации, награждение предусмотрено как за индивидуальные, так и общекомандные результаты.

Ранее российская делегация торжественно передала китайской стороне 222 медали Армейских международных игр – 2017. Эти 74 комплекта наград получат призёры четырёх международных конкурсов.

На полигоне «Корла» пройдёт четыре конкурса Армейских международных игр - 2017: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». В них будут состязаться сухопутчики из 10 стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана.

«Три страны примут участие во всех четырёх конкурсах АрМИ-2017 на полигоне Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Это Россия, Китай, Иран», - заявил в свою очередь представитель сухопутных войск НОАК полковник Тан Иншуай.

Он также уточнил, что Белоруссия, Венесуэла, Египет и Узбекистан выступят в двух международных состязаниях, а Казахстан, Зимбабве и Ангола – в одном.

По его словам, на полигон «Корла» прибыли все участники соревнований. Команды провели осмотр и проверку технического состояния вооружения и военной техники, ознакомились с объектами и трассами соревнований, прошли вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности. Судейская коллегия конкурса провела мандатную комиссию и жеребьёвку. Военнослужащие также потренировались в преодолении препятствий.

Армейские международные игры на территории Китая будут проводиться с 30 июля по 12 августа. В этом году они пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в 14 дней непрерывных состязаний.

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