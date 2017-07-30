30.07.2017 (05:00)

Заместитель командующего ВДВ поблагодарил организаторов конкурса «Десантный взвод-2017» в Китае за созданную инфраструктуру и безопасность на международном этапе конкурса

Сегодня на полигоне «Хаодянь» (город Гуаншуй, провинция Хубей, Китайская Народная Республика) состоялось торжественное открытие международного этапа конкурса «Десантный взвод-2017».

В ходе официальной части торжественного мероприятия руководитель делегации от Российской Федерации – заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков обратился к присутствующим делегациям странам участницам конкурса от армий Китая, России, Казахстана, Ирана, Южной Америки, Марокко и прибывшим гостям, «Сегодня мы открываем наш конкурс «Десантный взвод-2017» на территории КНР. Идея открытия конкурса принадлежит главам наших военных ведомств».

Генерал-лейтенант Андрей Холзаков обратил внимание на подготовку и настрой команд стран-участниц. «Эти соревнования показывают общий настрой наших команд на взаимодействие и дружбу. Все присутствующие на конкурсе страны готовились к этим соревнованиям», - сказал он.

«Спасибо за оказанный прием и подготовку объектов конкурса, созданную инфраструктуру и безопасность», - отметил заместитель командующего рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Руководитель делегации ВДВ России выразил надежду на то, что соревнования в Китае будут интересными и увлекательными.

«В упорной и честной борьбе пусть победит сильнейший. Желаю всем командам удачи и спортивного везения», - добавил заместитель командующего ВДВ России.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» впервые будет проведен на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр – 2017 до 12 августа 2017 года включительно.

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