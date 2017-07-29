29.07.2017 (22:58)

Участники Международных Армейских игр приняли участие в праздновании Дня города в Тюмени

Военнослужащие России, Белоруссии, Армении и Узбекистана, участвующие в Международных Армейских игр АрМИ-2017, стали гостями праздничных мероприятий в честь дня города Тюмени, который проходит 29 июля.

Для военных инженеров была организована обзорная экскурсия по городу с посещением более десятка праздничных мероприятий, где они смогли познакомиться с сибирским гостеприимством. Венцом торжеств станет 12-минутный фейерверк на набережной реки Тура.

Впервые Международный этап пройдет в Тюменской области на полигоне Инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Россию представит команда Южного военного округа и из 187-го межвидового регионального учебного центра.

Торжественное открытие состоится 1 августа 2017 года на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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