29.07.2017 (19:51)

В курский авиационный полк ЗВО поступили сверхманевренные истребители поколения «4+» - СУ-30 СМ

В курский авиаполк Западного военного округа (ЗВО) поступили новейшие истребители поколения «4+» Су-30 СМ. В ходе проведения единого дня военной приемки на Иркутском авиазаводе были приняты 4 самолета.

Всего более десяти сверхманевренных истребителей Су-30СМ до конца года поступят на вооружение полка. Принимаемая авиационная техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.

В настоящее время на базе полка приступили к оборудованию тренажерного комплекса для подготовки экипажей истребителей Су-30СМ. Будет создано несколько залов с тренажными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки лётчиками навыков работы с новым типом самолетов.

Истребитель Су-30СМ поколения «4+» оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Боевая машина предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

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