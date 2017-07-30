30.07.2017 (00:00)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 июля 2017 № 450
г. Москва
О праздновании Дня Военно-Морского Флота
Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!
Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
30 июля 2017 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота.
Во все времена моряки самоотверженно отстаивали национальные интересы, одерживали блистательные победы над неприятелем.
В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте, Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Доблесть и мужество морских пехотинцев и летчиков, личного состава береговой артиллерии, экипажей подводных лодок и надводных кораблей, трудовые подвиги ученых, инженеров, конструкторов и судостроителей достойны глубокого уважения и признательности.
Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота с честью продолжают героические традиции предшественников, успешно выполняют учебно-боевые задачи, вносят весомый вклад в защиту государственных интересов, в том числе участвуют в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в укреплении военно-морского могущества нашей Родины!
В ознаменование Дня Военно-Морского Флота ПРИКАЗЫВАЮ:
Главнокомандующему Военно-Морским Флотом в соответствии с решением Президента Российской Федерации в целях восстановления традиций Российского флота провести Главный военно-морской парад в г. Санкт-Петербурге, парады военных кораблей в городах Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота Российской Федерации в порту Тарту с (Сирийская Арабская Республика).
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу