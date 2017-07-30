30.07.2017 (00:00)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июля 2017 № 450

г. Москва

О праздновании Дня Военно-Морского Флота

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!

Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

30 июля 2017 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота.

Во все времена моряки самоотверженно отстаивали национальные интересы, одерживали блистательные победы над неприятелем.

В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте, Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Доблесть и мужество морских пехотинцев и летчиков, личного состава береговой артиллерии, экипажей подводных лодок и надводных кораблей, трудовые подвиги ученых, инженеров, конструкторов и судостроителей достойны глубокого уважения и признательности.

Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота с честью продолжают героические традиции предшественников, успешно выполняют учебно-боевые задачи, вносят весомый вклад в защиту государственных интересов, в том числе участвуют в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в укреплении военно-морского могущества нашей Родины!

В ознаменование Дня Военно-Морского Флота ПРИКАЗЫВАЮ:

Главнокомандующему Военно-Морским Флотом в соответствии с решением Президента Российской Федерации в целях восстановления традиций Российского флота провести Главный военно-морской парад в г. Санкт-Петербурге, парады военных кораблей в городах Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота Российской Федерации в порту Тарту с (Сирийская Арабская Республика).

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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