29.07.2017 (21:30)

Венесуэла планирует расширить свое представительство на Армейских международных играх

Венесуэла в будущем планирует расширить свое представительство на Армейских международных играх, сообщил журналистам глава делегации Венесуэлы на АрМИ-2017 бригадный генерал Франциско Родригес.

«В этом году мы также участвуем в девяти конкурсах. Я думаю, что в будущем по мере нарастания и интенсификации темпов данных соревнований мы, возможно, будем участвовать и в других конкурсах», — сообщил Франциско Родригес.

По словам бригадного генерала, в данный момент венесуэльские команды испытывают некоторые проблемы, поскольку для участия в некоторых конкурсах требуются незнакомые образцы техники.

«В условиях конкурса указана необходимость использовать определенные виды вооружения и специальной техники, которых у нас нет на вооружении. Допустим, БМП-2, ПЗРК «Игла» и другие», — отметил глава венесуэльской делегации.

По заявлению бригадного генерала Франциско Родригеса, участие в Армейских международных играх позволяет венесуэльским военнослужащим проверить уровень боевой подготовки личного состава.

«Мы считаем, что это довольно важно, особенно для нас. Данные соревнования являются возможностью проверить на прочность личный состав в честной борьбе», — отметил глава делегации Венесуэлы.

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