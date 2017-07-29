29.07.2017 (21:21)

Филиппины могут принять участие в Армейских международных играх в 2018 году

Филиппины могут принять участие в Армейских международных играх в 2018 году, сообщил журналистам замначальника отдела стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных сил этой страны Корнелио Валенсиа.

«Мы надеемся в будущем принять участие в Армейских международных играх, присматриваемся к танковому биатлону, снайперскому конкурсу. Собираемся изучить эти конкурсы и решить, в каком из них мы сможем хорошо выступить. Подготовка к таким играм — это значительное дело, и я надеюсь, что мы сможем приехать в следующем году», — сказал Корнелио Валенсиа в ходе заездов танкового биатлона на подмосковном полигоне Алабино.

Он также поблагодарил Россию за приглашение Филиппин на АрМИ-2017 в качестве наблюдателей.

«Мы не ожидали увидеть такие большие игры, приготовления к ним впечатляют. Очень рады видеть, что военнослужащие разных государств показывают на играх свои навыки», — заключил Корнелио Валенсиа.

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