29.07.2017 (20:20)
В Приднестровье состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню миротворца
В Приднестровье отметили 25-ую годовщину ввода миротворческих сил Российской Федерации в регион.
Торжественные мероприятия начались с митинга, посвященного 25-ой годовщине ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровский регион и возложению цветов к памятнику российским миротворцам.
Возложив цветы, официальные мероприятия продолжились в военном городке миротворческих сил, где состоялась церемония награждения миротворцев и прохождение торжественным маршем батальонов миротворческих сил.
После официальной части мероприятий, миротворцы продемонстрировали навыки рукопашного боя, а также организовали выставку военной техники и стрелкового оружия миротворческих сил.
На протяжении всего праздничного дня в городе Бендеры экспонировались выставки «Александр Иванович Лебедь – генерал, патриот, миротворец», «Миротворцы – мира творцы!» и «Необъявленная война». На выставке экспонировались картины, а также присутствовали работы детей военнослужащих, выполненные в рамках конкурса детского рисунка, организованного командованием Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.