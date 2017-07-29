29.07.2017 (20:08)

В День Военно-Морского Флота в Калининграде можно будет поступить на военную службу по контракту и посмотреть выставку вооружения и военной техники

В ходе проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВМФ России, в Калининграде пройдет уже ставшая традиционной акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» Мероприятие будет проходить на площади перед спортивным комплексом «Юность» на набережной Петра Великого. Там же будет развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники, пришвартованы корабли и суда Балтийского флота. Для жителей и гостей города выступят городские и флотские художественные коллективы.

На площади перед спортивным комплексом «Юность» с 11 до 15 часов будет развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В ходе акции на пункте каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.

Кроме того, рядом с мобильным пунктом весь день будут пришвартованы Десантный катер «Денис Давыдов» и спасательный многофункциональный катер СМК-2172, там же будет функционировать выставка вооружения и военной техники Балтийского флота. Среди образцов - бронетранспортер БТР-82А, самоходная артиллерийская установка «Гиацинт», зенитно-ракетный комплекс «С-400 Триумф», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», береговые противокорабельные комплексы «Бал», «Бастион», а также различные образцы стрелкового оружия и средства спасения, связи и специальное вооружение.

Вся боевая техника Балтийского флота будет размещена на специально отведенных площадках и открыта для гостей мероприятия. Военнослужащие из числа расчетов и экипажей боевых машин во время проведения экскурсий расскажут об особенностях эксплуатации и боевых возможностях военной техники.

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