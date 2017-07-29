29.07.2017 (19:48)

В Гаджиево сдан пятый дом для подводников Северного флота



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Гаджиево сдан пятый дом для подводников Северного флота

Сегодня в гарнизоне Гаджиево состоялась церемония передачи очередного дома, построенного для семей военнослужащих подводных сил Северного флота. Ключи от квартир получили 35 семей подводников, проходящих службу на многоцелевых атомных подводных лодок и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

Церемония вручения ключей прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Переданный гаджиевским подводникам дом стал пятым в серии из восьми домов, строящихся в главной базе подводных сил СФ в рамках федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Первый дом серии был заселён в октябре 2014 года.

Новые жилые дома, в которых подводники получают служебные квартиры, строятся на площадке в жилой зоне гарнизона подводных сил Северного флота. Раньше на этом месте стояли пятиэтажные дома пятидесятых годов постройки, которые были снесены перед началом строительства современного жилья.

Отличительная особенность новостроек – особая конструктивная схема сборки, в основе которой металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из легких металлоконструкций, которые изнутри и снаружи зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом.

Все возводимые новостройки малоэтажные. Именно такой вариант жилой застройки признан наиболее эффективным в районах Заполярья, где на здания особое влияние оказывают суровый климат и близость к морю.

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