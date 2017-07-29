29.07.2017 (19:42)

Военнослужащие ЮВО из Севастополя примут участие в армейском международном конкурсе «Ключи от неба»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) из Севастополя в составе боевого расчета зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ с воскресенья примут участие в армейском международном конкурсе «Ключи от неба», проводимом в рамках АРМИ-2017.

Также от Вооруженных Сил России в соревнованиях выступят боевые расчеты из Москвы и Комсомольска-на-Амуре, на ЗРС С-300ПМ2 и С-300ПС соответственно. Всего от минобороны Российской Федерации в качестве участников привлечены около 50 военнослужащих различных подразделений зенитных ракетных войск, из их числа 2 девушки.

В ходе 4-х этапов конкурса военнослужащие поборятся в вождении крупногабаритных автомобилей МАЗ, совершении маневра (марша) зенитным ракетным дивизионом на ЗРС, заряжании пусковой установки С-300, а также отражении удара условного воздушного противника, в том числе с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

Всего в соревнованиях на полигоне Ашулук в Астраханской области примут участие более 100 военнослужащих из России, Казахстана, Белоруссии и Китайской Народной Республики.

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