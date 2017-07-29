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29.07.2017 (16:32)

Корабли и авиация Черноморского флота принимают участие в поисково-спасательной операции на месте затопления сухогруза под флагом Того

По решению командующего Черноморским Флотом адмирала Александра Витко к месту аварии сухогруза «Анда» под флагом Того в Черном море направлены спасательный буксир Черноморского Флота «Шахтер» а также корабль связи «Приазовье». В воздушном пространстве над районом поисково-спасательной операции работает экипаж поисково-спасательного самолета АН-26 морской авиации флота.

Проведение операции осложнено погодными условиями. В районе поиска штормовое море до 5 баллов, ветер до 20 метров в секунду.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Южный военный округ
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