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29.07.2017 (19:26)

В День ВМФ во Владивостоке салют будет дан с акватории Амурского залива

Для производства салюта в акватории залива между парадным строем кораблей Тихоокеанского флота и береговой чертой будут поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85 на борту. При их помощи в ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы, которые, в зависимости от калибра и заряда, имеют собственные имена - "Данко", "Сувенир", "Алиса", "Татьянин день", "Браслет" и др.

         В общей сложности в ночное небо Владивостока будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Главный военно-морской парад
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