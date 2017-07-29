29.07.2017 (19:17)

Для иллюминации парадного строя Тихоокеанского флота использовано около 10 километров светящего кабеля

Для иллюминации кораблей, расположенных в парадном строю использован специальный светодиодный шнур и светодиодные прожектора с малым потреблением электрической энергии. Светодиодный шнур проложен по периметрам кораблей парадного строя таким образом, что в темноте ночи по светящемуся контуру можно с лёгкостью определить класс корабля.

Для представления объёма светотехники, установленной на кораблях, можно отметить, что, светотехническое оборудование, использованное для праздничной ночной подсветки одного только гвардейского ракетного крейсера «Варяг», занимает объём двух 15-ти тонных грузовиков КамАЗ.

Всего в линию парада во Владивостоке поставлено 13 боевых кораблей Тихоокеанского флота. Это – флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Совершенный», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».

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