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29.07.2017 (19:02)

Торжественная церемония вручения лейтенантских погон выпускникам 2017 года прошла в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в г. Сызрани

С напутственными словами и поздравлениями к выпускникам обратились начальник боевой подготовки армейской авиации Главного командования Воздушно-космических сил генерал-майор Олег Чесноков, начальник филиала полковник Александр Асанов и председатель совета ветеранов Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков полковник в отставке Виктор Рудиков.

В рамках торжественных мероприятий молодые лейтенанты по традиции возложили венки к памятным местам училища.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , ВВС
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