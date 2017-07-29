29.07.2017 (18:44)

Военные водители из Казахстана провели первую открытую тренировку для участников «Мастера автобронетанковой техники-2017» под Воронежем

Команда военных водителей Вооруженных Сил Казахстана перед открытием торжественным построением и открытием конкурса Армейских международных игр «Мастера автобронетанковой техники-2017» провела первую открытую тренировку на полигоне Острогожского центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в Воронежской области.

Военные водители грузовых и легковых автомобилей, а также пилоты седельных тягачей с полуприцепом вышли на специализированную трассу к «притирке» резины и агрегатов машин к элементам и препятствиям маршрута.

Капитаны команд, водители и технический состав досконально изучают трассу пешком и на машинах, а также проводят съемки выполнения элементов упражнения для построения схем преодоления маршрута гонки.

В международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» примут участие военнослужащие из России, Венесуэлы, Казахстана и Египта. Команда КНР будет выступать на своих автомобилях, остальные участники — на российских автомобилях КамАЗ и УАЗ.

На трассе командной эстафеты водителям легковых автомобилей УАЗ-3163 «Патриот» и грузовых автомобилей КамАЗ-43501 предстоит преодолеть заболоченный участок, состоящий из песочного, глиняного и водного раствора, скоростные участки трассы, грунтовый серпантин, водные участки, отработать элементы вождения по «стерне», «пахоте», «колее», каменистому участку и «песку».

Начнутся соревнования 3 августа в городе Острогожск, Воронежской области и будут состоять из трех этапов: индивидуальной гонки, командной эстафеты и конкурса капитанов. Завершатся соревнования проведением самого зрелищного этапа - Командной эстафеты, торжественной церемонией закрытия Международного конкурса и награждением победителей.

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