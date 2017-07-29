29.07.2017 (18:25)

Российские экипажи полностью готовы к участию в международном конкурсе «Авиадартс-2017» в Китае

Российские экипажи полностью готовы к участию в международном конкурсе «Авиадартс-2017» в Китае, об этом журналистам сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Мы готовы, район полетов изучили. Группа руководства справится с возложенными на нее задачами, судейская команда подготовлена, пилоты после жеребьевки будут досконально изучать ту или иную цель, которая им досталась», — сказал генерал-полковник Виктор Бондарев в ходе посещения аэродромов базирования российской авиации в Китае.

Главнокомандующий ВКС России осмотрел места размещения участников международного конкурса «Авиадартс-2017», мишенное поле и командный пункт управления полетами.

По его словам, общее впечатление от подготовки к соревнованиям положительное, а самолеты каждой стороны хороши по-своему.

«Техника находится в хорошем состоянии, а как она себя покажет на полигоне, посмотрим в ходе соревнований», — сказал главнокомандующий ВКС России.

Генерал-полковник Виктор Бондарев отметил, что у российских летчиков есть все условия и качества, необходимые для успеха.

«Самые главные качества российского пилота — это патриотизм и вера в победу. У нас все есть для того, чтобы мы победили», — подчеркнул главком ВКС.

В ходе визита в КНР генерал-полковник Виктор Бондарев также сообщил, что Россия и Китай взаимовыгодно сотрудничают в авиационной сфере и добились значительных успехов в этой отрасли.

«По линии авиации у нас прекрасные отношения. Китайская сторона знает наши самолеты и вертолеты и закупает их очень много. Я думаю, что в авиационной составляющей мы нашли паритет и взаимовыгодно работаем в этом направлении», — сказал он.

Завтра, 30 июля, генерал-полковник Виктор Бондарев примет участие в церемонии открытия конкурса «Авиадартс-2017», а затем встретится со своим коллегой — командующим ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ма Сяотянем.

Справочно:

Почти 40 российских самолетов и вертолетов перелетели в Китай для участия в международном конкурсе «Авиадартс», который пройдет в рамках третьих Армейских международных игр с 30 июля по 9 августа.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

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