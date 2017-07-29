29.07.2017 (18:10)

Группы спецназа со всех Вооруженных Сил России собрались на Кубани для выявления лидера в конкурсе «Зеленая тропа»

Свыше 100 лучших спецназовцев Вооруженных Сил России собрались в эти дни на Кубани для участия во всеармейских соревнованиях по полевой выучке групп специального назначения «Зеленая тропа».

Препятствия каждого этапа конкурса максимально приближены к реальным, с которыми разведчики могут сталкиваться при выполнении боевых задач.

Каждому участнику предстоит совершить марш-бросок на 30 километров, преодолеть полосу препятствий с водными преградами, огненными заграждениями, дымовыми завесами и канатными дорогами, выполнить метание гранат, ножей и саперных лопаток, продемонстрировать стрелковую выучку, поражая мишени из пистолета, автомата, пулемета и снайперской винтовки.

Также в течение суток каждому из разведчиков предстоит «выживать» в тылу условного противника без специального снаряжения, скрытно обустроив ночлег, позицию для наблюдения, самостоятельно обеспечивая себя водой и провизией, используя лишь подручные средства в условиях дикой природы горной местности.

На заключительном этапе соревнований разведчики будут действовать не только индивидуально, но и в составе мобильных подразделений, которым предстоит провести разведку боем, а также отразить нападение диверсионных групп условного противника.

На каждом этапе за действиями команд следят судьи соревнований, начисляющие штрафные балы за каждый недочет, как всей команды, так и отдельных разведчиков.

Открытие конкурса состоится 1 августа и будет проходить в течение нескольких недель.

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