29.07.2017 (18:06)

В филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия" в г. Челябинске состоялась торжественная церемония выпуска

В этом году первое офицерское звание «лейтенант» и диплом получили 66 молодых офицеров. 20 из них овладели специальностью "штурман", еще 46 стали "офицерами боевого управления". Все выпускники распределены на воинские должности в войска, где будут управлять современным вооружением и оборудованием.

На днях у выпускников закончились государственные экзамены. По их итогам средний бал составил 4,4. "Красный" диплом отличника учебы из рук главного штурмана ВВС Анатолия Миняйло получили 11 выпускников. А один из молодых лейтенантов-штурманов стал обладателем заслуженной золотой медали.

"Хочу поздравить вас с завершением очень важного этапа в вашей жизни, в вашей судьбе, поздравить с окончанием учёбы, с присвоением первого воинского звания - лейтенант. Убеждён, что вы достойно пронесёте высокое звание офицера - выпускника челябинского училища, сохраните и приумножите славные традиции военно-воздушных сил, а свои профессиональные обязанности будете исполнять ответственно и с полной отдачей." – обратился к выпускникам начальник филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Челябинске полковник Игорь Шведов.

Торжественная церемония выпуска прошла на большом плацу филиала. Мероприятие специально сделали открытым для гостей. Зная, как красочно оно проходит, многие горожане специально приезжают, чтобы своими глазами увидеть церемонию. Поздравить выпускников со всей страны приехали сотни друзей и родственников.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице