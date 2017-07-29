29.07.2017 (17:55)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров-участников международного конкурса «Полевая кухня»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса «Полевая кухня» на Армейских международных играх-2017.

Военные повара и пекари вооруженных сил Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев глава военного ведомства России попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров — рыбу и выпечку, а у монгольских кулинаров выпил чаю.

Помимо блюд национальной кухни конкурсантов «Полевой кухни» на мастер-классах представлены кухни 12 стран-участниц. Российские военные повара приготовили национальные блюда Армении, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, среди которых хумус иерусалимский, бадымджан, кер-у-сус, бозбаш, фатуш, индийский салат с бананами и томатами, шалгам, шурпа, бешбармак и многое другое.

«Полевая кухня» — самый «вкусный» и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления», — заявил заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Также для участников и гостей Армейских международных игр российские военные повара приготовят около 2,5 тыс. порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб. Открытие самого конкурса состоится 1 августа в День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

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