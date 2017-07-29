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29.07.2017 (17:50)

В Калининграде с 5 по 6 августа состоится турнир по компьютерным играм «World of tanks и FiFA» на Кубок командующего Балтийским флотом

В нем, наряду с другими любителями киберспорта, примут участие порядка 50 военнослужащих и гражданских специалистов Балтийского флота из 9 соединении и воинских частей Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской и Ленинградской областей.

Организаторами турнира, который приурочен ко Дню ВМФ России, выступили командование Балтийского флота и Калининградское отделение Федерации компьютерного спорта России. 

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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