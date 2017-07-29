29.07.2017 (16:20)

Главнокомандующий ВКС прибыл в Китай на открытие «Авиадартс-2017»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Главнокомандующий ВКС прибыл в Китай на открытие «Авиадартс-2017»

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев прибыл в Китайскую Народную Республику для участия в церемонии открытия международного этапа конкурса «Авиадартс-2017».

Он осмотрел места базирования авиационной техники, задействованной в соревнованиях, на аэродромах Сыпин и Шуаляо, командно-диспетчерский пункт, а также мишенную обстановку на полигоне Тайпинчуань.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 30 июля на базе Авиационного университета Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Международный этап конкурса «Авиадартс-2017» впервые пройдет на территории Китайской Народной Республики. В нем примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

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