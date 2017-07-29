29.07.2017 (17:27)

Президент Белоруссии направил приветствие участникам Армейских международных игр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил приветствие участникам Армейских международных игр. По его мнению, участие в данных соревнованиях помогает налаживать взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами, в том числе международным терроризмом

«В мире неспокойно. Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряженностью. Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы», — сказал Александр Лукашенко в видеообращении к участникам и гостям АрМИ-2017.

Президент Белоруссии отметил, что самой надежной гарантией безопасности стран является отличная боеготовность, выучка и оснащенность Вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров.

«Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели — поддержанию мира и безопасности», — добавил Александр Лукашенко, пожелав всем участникам Армейских международных игр успехов и высоких результатов.



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