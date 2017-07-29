В Новосибирске состоялось торжественное открытие Международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

29.07.2017 (17:05)

Показательными выступлениями курсантов Новосибирского высшего военного командного училища по выполнению приемов рукопашного боя открыта торжественная церемония Международного конкурса войсковых разведчиков.

Представители организаций новосибирского регионального отделения ДОСААФ России на церемонии для зрителей показали реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны.

Руководители делегаций и капитаны команд - участниц конкурса выступили перед гостями и представили свои команды. В конкурсе «Отличники войсковой разведки» принимают участие сильнейшие команды от Армении, Белоруссии, Зимбабве, Узбекистана, Казахстана, Китая и России.

Завершилась торжественная церемония концертной программой коллектива Военного оркестра и хора курсантов Новосибирского Высшего Военного Командного училища Военное училище совместно с Юнармией «Служить России».

В церемонии открытия приняли участие начальник разведки - заместитель начальника Главного штаба по разведке генерал-майор Виктор Марусин и другие представители руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, заместитель губернатора Новосибирской области и мэр города Новосибирска, а также гости и участники конкурса.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки, пройдет

с 30 июля по 10 августа на территории Новосибирского высшего военного командного училища – одного из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.

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