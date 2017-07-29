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29.07.2017 (17:05)

В Новосибирске состоялось торжественное открытие Международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

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