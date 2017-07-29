29.07.2017 (17:02)

На полигоне Алабино в Подмосковье стартовал международный конкурс «Танковый биатлон»

На полигоне Алабино в Подмосковье стартовал международный конкурс «Танковый биатлон», проходящий в рамках Армейских международных игр–2017. Соревнования начались с заезда первых четырех экипажей из Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса.

Команды из Лаоса и Уганды участвуют в Танковом биатлоне впервые. Все экипажи выступают на российских боевых танках Т-72Б3.

Программа этого дня завершится заездом экипажей Азербайджана, Кувейта, Монголии и Китая. Команды из первых трех стран выступят на российских танках, китайская команда — на своем танке Type-96B.

Эти заезды дали старт этапу «Индивидуальная гонка», в котором примут участие 55 экипажей из 19 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.

По итогам «Индивидуальной гонки» будет составлен рейтинг всех экипажей. Первые три из них станут победителями и призерами в номинации «Лучший экипаж». По сумме трех результатов, показанных этими экипажами от каждой страны, будут определены 12 сборных, которые выйдут в следующий этап конкурса «Эстафета».

Полуфинальные заезды состоятся 8—10 августа. По их итогам лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия Игр 12 августа.

Первый российский экипаж вступит в борьбу за трофеи конкурса 30 июля. Вместе с российскими танкистами в заезде примут участие экипажи из Сербии и Киргизии.

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